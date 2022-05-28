شؤون فلسطينية

مركز "شمس" يطالب الأمم المتحدة بإدراج جيش الاحتلال على قوائمها السوداء لاستهدافه الأطفال الفلسطينيين

مركز "شمس" يطالب الأمم المتحدة بإدراج جيش الاحتلال على قوائمها السوداء لاستهدافه الأطفال الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بأشد العبارات وأقصاها قيام جنود الاحتلال بإعدام الطفل زيد محمد سعيد غنيم (15) عاماً ابن الصف التاسع من مدرسة ذكور الشهيد سعيد العاصي ببلدة الخضر بمحافظة بيت لحم ،وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 27/05/2022 باستهدافه بالرصاص الحي بالرقبة والظهر أدت إلى استشهاده .

وقال المركز أن إمعان قوات الاحتلال باستهداف المدنيين الفلسطينيين لا سيما الأطفال منهم والمحميين بموجب القانون الدولي الإنساني ، وهو وصمة عار على جبين قوات الاحتلال وقياداته .

كما وطالب  مركز "شمس" الأمم المتحدة بضرورة إدراج جيش الاحتلال على القوائم السوداء للأمم المتحدة باعتباره من أكثر الجيوش استهدافاً للأطفال . وقال المركز أن عدم إدراج  جيش الاحتلال العام الماضي على القوائم السوداء للجيوش التي تستهدف الأطفال ،كان بمثابة مكافئة لجيش الاحتلال ، بل شكل ضوء أخضر لجيش الاحتلال الإسرائيلي لقتل المزيد من الأطفال الفلسطينيين وإمعاناً في الانتهاكات الجسمية والجرائم الموصوفة وإفلاتاً من العقاب .

وذكّر مركز "شمس" من أن قوات الاحتلال تستهدف الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج ، وأن استهدافها للمدنيين الفلسطينيين بما فيهم الأطفال في الأماكن العلوية يؤكد أن جيش الاحتلال يستهدف الأطفال بشكل متعمد لإيقاع المزيد من الضحايا  بصفوف أبناء الشعب الفلسطيني ، وذلك ترجمة للأوامر والتعليمات التي أصدرتها قيادة قوات الاحتلال لجنودها بإطلاق الرصاص الحي دون هوادة على الفلسطينيين.

كما وطالب مركز "شمس" في بيانه الصحفي الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لا سيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها لتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين وبالتصدي بحزم لاعتداءات قوات الاحتلال على الأطفال الفلسطينيين وبضرورة مخاطبة حكومة الاحتلال بالكف عن القيام بالانتهاكات الجسمية وجرائمها البشعة ضد الطفولة الفلسطينية ، سيما وأن الشهيد الطفل زيد غنيم هو الطالب الثاني الذي يعدم على يد قوات الاحتلال من نفس المدرسة خلال شهرين، والثاني التي تقتله قوات الاحتلال خلال (48) ساعة الماضية . حيث قتلت قوات الاحتلال زميله غيث يامين (16) عاماً في مدينة نابلس يوم 25/5/2022 .



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