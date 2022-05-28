شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية في القدس تدعو للرباط في ساحات الأقصى

القوى الوطنية والإسلامية في القدس تدعو للرباط في ساحات الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
حذرت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس من عواقب أي اعتداءات أو اقتحام للمسجد الأقصى أو إقامة أي شعائر تلمودية في باحاته.

ودعت إلى ضرورة تكثيف التواجد والحضور في ساحات وباحات المسجد الأقصى من فجر يوم الأحد القادم والمشاركة في حملة الفجر العظيم "لن ترفع أعلامكم"، للتصدي لعمليات الاقتحام للجماعات الاستيطانية.

وشددت على ضرورة التواجد بشكل كثيف في ساحة باب العامود ومحيط باب العامود عصر نفس اليوم الأحد، من أجل منع ما يسمى مسيرة الأعلام الإسرائيلية من الوصول لساحة باب العامود التي يحاول الاحتلال أن يثبت أنه صاحب السيادة عليها، ويسعى لعبرنتها وتهويدها.

كما دعت كل أبناء شعبنا في مدينة القدس لنصرة العلم الفلسطيني، كرمز من رموز السيادة في المدينة، بتكثيف رفع الأعلام الفلسطينية في كل أنحاء المدينة.

 

أخبار ذات صلة

مركز &#34;شمس&#34; يطالب الأمم المتحدة بإدراج جيش الاحتلال على قوائمها السوداء لاستهدافه الأطفال الفلسطينيين

مركز "شمس" يطالب الأمم المتحدة بإدراج جيش الاحتلال على قوائمها السوداء لاستهدافه الأطفال الفلسطينيين

الصالحي يدعو عضو البرلمان الروسي زيغانوف لزيارة فلسطين

الصالحي يدعو عضو البرلمان الروسي زيغانوف لزيارة فلسطين

العشائر في قطاع غزة تدعو إلى إعلان غد يوم غضب شعبي

العشائر في قطاع غزة تدعو إلى إعلان غد يوم غضب شعبي

خالد مشعل: الاحتلال يحاول حسم المعركة على الأقصى وينبغي أن نفعل فعلاً عظيماً

خالد مشعل: الاحتلال يحاول حسم المعركة على الأقصى وينبغي أن نفعل فعلاً عظيماً

فروانة: السلوك الإسرائيلي في التعامل مع الاعتقال الإداري يشكل جريمة من منظور القانون الدولي

فروانة: السلوك الإسرائيلي في التعامل مع الاعتقال الإداري يشكل جريمة من منظور القانون الدولي

المطران حنا : مسيرة الاعلام الاستفزازية بالقدس تندرج ف غطار معركة السيادة على القدس

المطران حنا : مسيرة الاعلام الاستفزازية بالقدس تندرج ف غطار معركة السيادة على القدس

&#34;حماية&#34; يدين جريمة إعدام الطفل غنيم ويطالب بتحقيق دولي

"حماية" يدين جريمة إعدام الطفل غنيم ويطالب بتحقيق دولي

&#34;قلب المعادلة&#34;.. ما هي رسائل برنامج ما خفي أعظم؟

"قلب المعادلة".. ما هي رسائل برنامج ما خفي أعظم؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز &#34;شمس&#34; يطالب الأمم المتحدة بإدراج جيش الاحتلال على قوائمها السوداء لاستهدافه الأطفال الفلسطينيين

مركز "شمس" يطالب الأمم المتحدة بإدراج جيش الاحتلال على قوائمها السوداء لاستهدافه الأطفال الفلسطينيين

القوى الوطنية والإسلامية في القدس تدعو للرباط في ساحات الأقصى

القوى الوطنية والإسلامية في القدس تدعو للرباط في ساحات الأقصى

العشائر في قطاع غزة تدعو إلى إعلان غد يوم غضب شعبي

العشائر في قطاع غزة تدعو إلى إعلان غد يوم غضب شعبي

فروانة: السلوك الإسرائيلي في التعامل مع الاعتقال الإداري يشكل جريمة من منظور القانون الدولي

فروانة: السلوك الإسرائيلي في التعامل مع الاعتقال الإداري يشكل جريمة من منظور القانون الدولي

المطران حنا : مسيرة الاعلام الاستفزازية بالقدس تندرج ف غطار معركة السيادة على القدس

المطران حنا : مسيرة الاعلام الاستفزازية بالقدس تندرج ف غطار معركة السيادة على القدس

&#34;حماية&#34; يدين جريمة إعدام الطفل غنيم ويطالب بتحقيق دولي

"حماية" يدين جريمة إعدام الطفل غنيم ويطالب بتحقيق دولي

بلدية غزة تبحث اعتراضات المواطنين في توسعة النفوذ جنوبًا

بلدية غزة تبحث اعتراضات المواطنين في توسعة النفوذ جنوبًا

&#34;الديمقراطية&#34;: القرار العراقي بتجريم التطبيع خطوة قومية شجاعة في مواجهة رياح السموم التطبيعية

"الديمقراطية": القرار العراقي بتجريم التطبيع خطوة قومية شجاعة في مواجهة رياح السموم التطبيعية

منوعات

مصطفى قمر يتعرض للنصب والاحتيال..وهذه التفاصيل

مصطفى قمر يتعرض للنصب والاحتيال..وهذه التفاصيل

في ذكرى ميلاد فاتن حمامة هذه زيجاتها ونهاية قصة حبها مع عمر الشريف

في ذكرى ميلاد فاتن حمامة هذه زيجاتها ونهاية قصة حبها مع عمر الشريف

زلة لسان من روان بن حسين تفضح طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

زلة لسان من روان بن حسين تفضح طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

ما تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل..شعر بسكرات الموت

ما تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل..شعر بسكرات الموت

ابنة فيروز (ريما الرحباني) تهاجم إليسا والأخيرة ترد

ابنة فيروز (ريما الرحباني) تهاجم إليسا والأخيرة ترد

الفنانة دنيا عبد العزيز تحتفل بزفافها في سيناء

الفنانة دنيا عبد العزيز تحتفل بزفافها في سيناء

فستان منى زكي يكشف عن وشم جديد يزين ظهرها في كان

فستان منى زكي يكشف عن وشم جديد يزين ظهرها في كان

الفنانة العالمية بيلي أيليش تعاني من هذا المرض المزمن

الفنانة العالمية بيلي أيليش تعاني من هذا المرض المزمن

الفاشنيستا السعودية سارة الودعاني قبل وبعد عملية التكميم

الفاشنيستا السعودية سارة الودعاني قبل وبعد عملية التكميم

تفاصيل انتهاء المحاكمة الأشهر في هوليوود بين جوني ديب وآمبر هيرد

تفاصيل انتهاء المحاكمة الأشهر في هوليوود بين جوني ديب وآمبر هيرد

عربي

العفو الدولية تدعو المغرب للتحقيق في &#34;اعتداءات&#34; على ناشطات صحراويات

العفو الدولية تدعو المغرب للتحقيق في "اعتداءات" على ناشطات صحراويات

ليبيا.. الدبيبة يشكل &#34;جهاز الطيران الإلكتروني&#34; لتنظيم استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار

ليبيا.. الدبيبة يشكل "جهاز الطيران الإلكتروني" لتنظيم استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار

تونس تحظر السفر على الغنوشي بقضية &#34;الجهاز السري&#34;

تونس تحظر السفر على الغنوشي بقضية "الجهاز السري"

وفاة والد الملكة رانيا العبدالله والديون الملكي يعلن الحداد سبعة أيام

وفاة والد الملكة رانيا العبدالله والديون الملكي يعلن الحداد سبعة أيام