العشائر في قطاع غزة تدعو إلى إعلان غد يوم غضب شعبي

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل إلى التحشيد والتصدي لمسيرة الأعلام الإسرائيلية.وقال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر أن "إصرار الكيان الصهيوني على تنظيم ما يسميه بمسيرة الأعلام حول المسجد الأقصى المبارك، لهو استفزاز جديد لمشاعر الفلسطينيين و العرب والمسلمين و ينضم لسلسلة طويلة من المخططات الإسرائيلية الإجرامية".واعتبر المصري أن المسيرة "محاولة إسرائيلية رخيصة، يقودُها اليمين الإرهابي المتطرف، على حساب دماء الفلسطينيين المسالمين وحقوقهم".وأكد المصرى أن "مهمة حماية القدس والمقدسات الاسلامية و المسيحية هى مهمة جميع ابناء شعبنا الفلسطيني و بكل مكوناته فى الوطن و الشتات".و دعا المصرى إلى "تحويل يوم الأحد والذي ستنطلق فيه مسيرة الاعلام الى يوم غضب شعبي عارم فى جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلى حرق الأرض تحت أقدام المحتلين الغزاة".وطالب المصري "العرب والمسلمين وكل محبي السلام في العالم الى التصدى لهذه الانتهاكات الإسرائيلية".