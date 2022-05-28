شؤون فلسطينية

خالد مشعل: الاحتلال يحاول حسم المعركة على الأقصى وينبغي أن نفعل فعلاً عظيماً

خالد مشعل: الاحتلال يحاول حسم المعركة على الأقصى وينبغي أن نفعل فعلاً عظيماً
خالد مشعل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حركة حماس في إقليم الخارج، خالد مشعل، اليوم السبت، إن الاحتلال يحاول حسم المعركة على المسجد الأقصى مستغلاً انشغال المنطقة والدعم الأمريكي، واختراقات التطبيع.

وأضاف خلال ملتقى العلماء لمواجهة "مسيرة الأعلام": أن الاحتلال "يخطط غداً وربما في مناسبات قادمة أن يحكم السيطرة ويكرس أمر الواقع في القدس والأقصى، مشيراً إلى أنه "يحارب العلم الفلسطيني، ويريد أن يسود العلم الإسرائيلي ليقول بأن الأقصى تحت سيادته السياسية والدينية".

وأكد مشعل بأن "الاحتلال يهدف إلى تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً تمهيداً لهدم قبة الصخرة والمسجد، لافتاً إلى أن "موقفنا واضح، القدس قدسنا والأقصى لنا مقدس إسلامي صرف لا نسمح لأي أحد ان يشاركنا فيه".

وشدد رئيس حركة حماس في إقليم الخارج، على أنه "ينبغي أن نفعل فعلا عظيما يجعل الاحتلال وداعميه يدركون أن المساس بالأقصى سوف يتسبب بسقوط السماء على الأرض".

وأكد مشعل، بأن "الوضع الحالي استثنائي في القدس، ويتطلب إجراءات استثنائية للدفاع عن الأقصى، مطالباً جماهير أمتنا العربية والإسلامية بالنزول إلى الشارع تضامنا مع المرابطين في القدس.

وقال: "نطالب الحكومات العربية والإسلامية أن تتحمل المسؤولية التاريخية، وتتخذ مواقف رسمية لما يحدث في الأقصى والقدس"، مشيراً إلى أن "العلماء والحركات والشعوب لها دور في الضغط على حكوماتها لاتخاذ موقف ينصر القدس والأقصى".

وأكد بأنه "ينبغي قطع كل العلاقات مع الاحتلال".

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