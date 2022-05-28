شؤون فلسطينية

فروانة: السلوك الإسرائيلي في التعامل مع الاعتقال الإداري يشكل جريمة من منظور القانون الدولي

فروانة: السلوك الإسرائيلي في التعامل مع الاعتقال الإداري يشكل جريمة من منظور القانون الدولي
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني عبد الناصر فروانة: "تلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي الى الاعتقال الإداري" ليس كتدبير استثنائي وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وانما وفقا لسياسة ثابتة ووسيلة للعقاب الجماعي، مما يؤكد على ان السلوك الإسرائيلي في التعامل مع "الاعتقال الإداري" يشكل جريمة من منظور القانون الدولي.

و أضاف فروانة" أمام صمت المجتمع الدولي وعجز المؤسسات الحقوقية والقانونية في وضع حد لهذه الجرائم المتمثلة في استمرار سياسة "الاعتقال الإداري"، يطل علينا المعتقلين الإداريين، فرادى وجماعي، في اشهار سلاح الأمعاء الخاوية (الاضراب عن الطعام) وهو الخيار الصعب للتعبير عن رفضهم لاستمرار اعتقالهم التعسفي هذا حق مكفول وإرادة يجب أن تُحترم".

و أضاف" هناك المعتقل خليل عواودة مضرب عن الطعام منذ (86) يوما والمعتقل رائد ريان مضرب هو الآخر عن الطعام منذ (51) يوما وكلاهما يخوضان اضرابهما رفضا لاعتقالهما الإداري".

و تابع فروانة" إن سلطات الاحتلال تتعمد تجاهل اضرابهم وعدم الاكتراث لمعاناتهم وتدهور وضعهما الصحي والاستمرار في رفض التجاوب مع مطلبهما، وتسعى الى إطالة مدة الاضراب والحاق الأذى بهم ومفاقمة معاناتهم والتسبب لهما بمزيد من التعب والارهاق لإجبارهما على انهاء اضرابهما دون تحقيق أية نتائج تذكر، وهنا علينا الانتباه لذلك ومن واجبنا الوقوف لجانبهما
وتفعيل أدوات الدعم والمساندة لهما والضغط أكثر بهدف افشال مخطط إدارة السجون والانتصار للمعتقلين الإداريين".

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