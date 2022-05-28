المطران حنا : مسيرة الاعلام الاستفزازية بالقدس تندرج ف غطار معركة السيادة على القدس



وتابع، إننا "إذ نعرب عن شجبنا واستنكارنا بتنديدنا بهذه المسيرة الاستفزازية فإننا نؤكد للقاصي والداني بأن مسيرات من هذا النوع لن تبدل ولن تغير من طابع مدينتنا فلا توجد هنالك قوة قادرة على طمس معالم القدس وتزوير تاريخها والنيل من هويتها العربية الفلسطينية ومقدساتها المسيحية والاسلامية".



وأردف إن "هذه المسيرة والتي تقام بمناسبة ما يسمى بذكرى توحيد القدس إنما هي بالنسبة الينا ذكرى احتلال القدس واحتلال القدس انما هي محطة تاريخية مؤلمة ومحزنة لكل ابناء شعبنا وامتنا ، وهذا الاحتلال الجاثم على صدورنا يجب ان يزول ولا بد ان يزول فالفلسطينيون يحق لهم ان يعيشوا بحرية وسلام في وطنهم وفي قدسهم وفي رحاب مقدساتهم ".



وأكمل، إن "ما يسمى بمسيرة الاعلام إنما تندرج في اطار معركة السيادة على القدس فالقدس مدينة فلسطينية وهي عاصمة لفلسطين وحاضنة لتاريخنا وتراثنا ومقدساتنا والاحتلال يسعى من خلال سياساته هذه لبسط سيطرته وهيمنته على المدينة المقدسة".



وختم القول، إننا "نقول بأن معركة السيادة على القدس سوف تكون لصالح الفلسطينيين لأننا نعتقد بأن قوة الحق هي أقوى من قوة الباطل".





رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، إن "مسيرة الاعلام الاستفزازية المزمع اقامتها يوم غد إنما هي تطور عدائي همجي عنصري يستهدف شعبنا وقدسنا وهوية القدس وتاريخها ففي الوقت الذي فيه يمنع الفلسطينيون من أن يرفعوا علمهم الوطني ويحاكمون ويعتقلون بسبب رفعهم لهذا العلم الذي يعبر عن الانتماء الوطني لكل فلسطيني فإنه يسمح للمستوطنين المتطرفين بأن يجولون ويصولون داخل البلدة القديمة من القدس بأعلامهم وهتافاتهم العنصرية تجاه العرب الفلسطينيين أبناء المدينة الاصليين".