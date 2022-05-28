بلدية غزة تبحث اعتراضات المواطنين في توسعة النفوذ جنوبًا

رام الله - دنيا الوطنبحث عضو مجلس بلدية غزة مصطفي قزعاط، اعتراضات المواطنين في منطقة (A) بتوسعة النفوذ جنوب المدينة، ضمن سياسة إشراك المواطنين في عملية صنع القرار، ومساعيالبلدية لإنجاز المخططات التفصيلية للمنطقة بعد الاجتماع بالمواطنين والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم.جاء ذلك خلال اجتماع عقد في قاعة المجلس البلدي بمقر البلدية الرئيس وسط مدينة غزة، شارك فيه مدير التخطيط الحضري في البلدية م. مهند الصفدي.وناقش الاجتماع اعتراضات المواطنين ومراحل تخطيط المنطقة للوصول إلى أفضل النتائج، من خلال دراسة الوضع القائم من شبكة شوارع وحدود الملكيات.وأكد قزعاط أن عملية التخطيط الجديدة ستسهل على المواطنين معرفة قسائمهم والشوارع المؤدية لها وطول وعرض الشوارع المحيطة وعددها، بما يجعل المنطقة متكاملة.وتقع توسعة النفوذ في المنطقة المحصورة بين خط الساحل (شاطئ البحر) غرب شارع الرشيد غربًا وحتى شارع الأقصى شرقًا، وشارعي رقم 10 شمالاً والحرية جنوبًا.يذكر أن منطقة توسعة النفوذ جنوب غزة هي مساحة جديدة أضيفت لحدود المدينة عام 2012م، بمساحة تقدر بـ 10 آلاف دونم، حيث تبذل بلدية غزة جهوداً كبيرة لاستكمال تخطيط المنطقة، حيث وصلت نسبة إنجاز عملية التخطيط في بعض المناطق إلى 100 %.وكان المجلس البلدي قد اتخذ قراراً منذ تسلمه لمهامه في أغسطس/ آب 2019م، بالتوافق مع وزارة الحكم المحلي يقضي بإعادة دراسة المخطط الهيكلي وعمل مخطط تفصيلي يوضح الشوارع الداخلية للمنطقة وتفاصليها وتقسيماتها واستخداماتهاالمختلفة للتسهيل على المواطنين.