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بعد اعتقال استمر 20 عاماً.. إطلاق سراح فوساكو شيغينوبو أشهر المتضامنات مع القضية الفلسطينية

بعد اعتقال استمر 20 عاماً.. إطلاق سراح فوساكو شيغينوبو أشهر المتضامنات مع القضية الفلسطينية
فوساكو شيغينوبو
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت السلطات اليابانية عن المناضلة العالمية والمناصرة للقضية والثورة الفلسطينية "فوساكو شيغينوبو"،  بعد عشرين عاماً من الاعتقال على خلفية المشاركة والتخطيط لعملية احتجاز رهائن في السفارة الفرنسية بهولندا.

وخرجت فوساكو من سجنها في طوكيو واستقلت سيارة سوداء مع ابنتها ماي بينما حمل العديد من مناصريها لافتة كتب عليها "نحن نحب فوساكو"، وارتدت فور خروجها الكوفية الفلسطينية.

وقالت للصحافة فور خروجها: "أعتذر عن الإزعاج الذي سببه اعتقالي لكثير من الناس، مضى نصف قرن، لكننا تسببنا بآلام لأشخاص أبرياء لا نعرفهم عبر إعطاء الأولوية لمعركتنا، مثل احتجاز مدنيين رهائن".

وتعتبر فوساكو من أشهر المقاتلين المؤيدين للقضية الفلسطينية وأسست الجيش الأحمر الياباني عام 1971 الذي قاد ونفذ عمليات متعددة ضد الاحتلال الإسرائيلي وأوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.

فوساكو التي ولدت عام 1945 لأسرة فقيرة في العاصمة طوكيو، نشطت في مجال العمل السياسي منذ طفولتها، كان والدها مدرساً في مدرسة من نوع مدارس التيراكويا "مدارس أطفال المعابد"، وأصبح في وقت لاحق رائداً في الجيش الإمبراطوري الياباني.

التحقت فوساكو في جامعة ميجي وحصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد السياسي ودرجة البكالوريوس في التاريخ.

وانتقلت للعيش في الشرق الأوسط بعمر "25 عاماً"، واتجهت للعمل مع حركات التحرر الوطني في الدول المختلفة، حيث كان أبرزها لبنان حيث مكان تواجد الثوار الفلسطينيين.

 على إثر ذلك قررت فوساكو تأسيس "الجيش الأحمر الياباني" من لبنان، وكان ذلك بالشراكة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث استطاعت المناضلة العالمية تنظيم عشرات المقاتلين اليابانيين وحشد دعم دولي واسع.

ومكثت فوساكو في الشرق الأوسط أكثر من 30 عاماً، وشاركت في العمليات الثورية وكانت تؤمن بفكرة تشارك وتعاون الحركات الثورية من أجل تحقيق ثورة اشتراكية عالمية.

ونفذ "الجيش الأحمر الياباني"، الذي ترأسته فوساكو، عدد من العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي كان من بينها:
عملية مطار اللد: نفذت بتاريخ 30 أيار (مايو) 1972، واستهدفت مطار اللد ما أدى لمقتل 26 إسرائيلياً وجرح العشرات.

عمليات الخطف والاحتجاز: تمكن عناصر الجيش الأحمر والأذرع المختلفة التابعة له من تنفيذ عدة عمليات خطف واحتجاز لإسرائيليين في الخارج من أجل الضغط على الاحتلال للإفراج عن أسرى فلسطينيين وتحقيق مكاسب ميدانية أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن سبب اعتقال فوساكو والحكم عليها كان لمساهمتها في تنظيم عملية احتجاز رهائن في السفارة الفرنسية في هولندا عام 1974 استمرت مائة ساعة.

ونتج العملية التي لم تشارك فيها فوساكو شيغينوبو شخصياً جرح عدد من رجال الشرطة وأجبرت فرنسا على إطلاق سراح أحد أعضاء الجيش الأحمر الياباني.

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