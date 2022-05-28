حسين الشيخ: أطفالنا يسقطون برصاص الاحتلال دون رادع وعلى مرأى من العالم الصامت

رام الله - دنيا الوطنعلق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم السبت، على استشهاد الطفل زيد محمد غنيم (15 عاما) في بيت لحم.وتساءل في تغريدة له عبر (تويتر): "هل هذا الطفل إرهابي؟ مضيفاً: "أطفالنا يسقطون برصاص الاحتلال دون رادع وعلى مرأى من العالم الصامت امام هذه الجرائم التي ترتكب يوميا ضد أبناء شعبنا".وأضاف: "ثلاثة أطفال في أسبوع واحد يستشهدون لا لشيء الا لكونه فلسطيني ومجتمع دولي منافق لا يحرك ساكن، حتى البراءة والطفولة لم تسلم من بطش المحتل".وشيعت جماهير شعبنا في محافظة بيت لحم، اليوم السبت، جثمان غنيم (15 عاما)، إلى مثواه الأخير.واستشهد غنيم مساء أمس الجمعة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في الرقبة والظهر، خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.