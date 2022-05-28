"الإسلامية المسيحية" تدعو للرد على التحدي بالاحتشاد وشد الرحال ورفع الأعلام الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس والداخل الفلسطيني إلى الاحتشاد في باب العامود والبلدة القديمة، وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، للتصدي لمسيرة الأعلام التهويدية التي سينظمها المستوطنون عصر يوم غد الأحد.ودعت الهيئة أصحاب المحلات التجارية في البلدة القديمة، إلى فتح محلاتهم كالمعتاد، وعدم الانصياع لأي محاولة من جانب شرطة الاحتلال لإرغامهم على إغلاق المحلات.كما دعت الهيئة المواطنين والمؤسسات إلى رفع الأعلام الفلسطينية في كافة المناطق والأحياء، وفي الفعاليات التي ستنظم، وتكريس كافة المظاهر السيادية الفلسطينية في مواجهة مسيرة المستوطنين ومنعهم من ممارسة عربدتهم.وأهابت الهيئة بالمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات الفلسطيني، إلى تنظيم فعاليات تضامناً ونصرة للقدس ومقدساتها، والتأكيد بأن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده يقف صفاً واحداً للدفاع عن عروبة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.وحملت الهيئة سلطات الاحتلال مسؤولية العواقب الخطيرة لهذا التصعيد، وما ينشأ عنه من انفلات لزمام الأمور سيتجاوز قدرة الاحتلال على احتوائه.وأكدت الهيئة أن مثل هذه المسيرات، لا تنشئ أي سيادة مزعومة لإسرائيل على مدينة القدس، وأن هذا الوجود قائم بالاحتلال العسكري، وهو إلى زوال طال الزمن أم قصر، وأن لا سيادة على المدينة المقدسة إلا السيادة الفلسطينية، وهو ما أكده الفلسطينيون في الماضي، وهم قادرون على تأكيده مجدداً.