قلقيلية: العشرات يشاركون في مسيرة رفع العلم الفلسطيني







رام الله - دنيا الوطنتأكيداً على رمزية العلم الفلسطيني انطلقت ظهر اليوم مسيرة رفع العلم الفلسطيني على مدخل مدينة الشرقي، نظمتها محافظة قلقيلية وحركة فتح وبلدية قلقيلية بهدف ابراز الهوية الفلسطينية في مدننا وبلداتنا وردا على استفزاز المستوطنين بتنظيم مسيرة للإعلام في القدس الشريف.وشارك في المسيرة اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية، الذي دعا أبناء الشعب الفلسطيني للتصدي لمسيرة الأعلام الإسرائيلية ورفع العلم الفلسطيني في كافة المناطق لمواجهة ما تقوم به عصابات المستوطنين من أعمال عربدة واستفزاز للمشاعر.من جهته حذر محمود ولويل أمين سر إقليم حركة فتح من ارتكاب أي حماقة بالسماح باقتحام المسجد الأقصى عبر تنظيم "مسيرة الأعلام" الإرهابية، مؤكّدة أنّ هذا المُخطط "بمثابة برميل بارود سينفجر ويُشعل المنطقة بأكمها، ودعا أبناء شعبنا الى الالتفاف حول العلم الفلسطيني الذي ضحى لأجله الشهداء.وفي هذا السياق أطلقت دعوات في كافة المحافظات إلى اعتبار يوم غد الأحد، "يوم العلَم الفلسطيني"، وإلى رفع علم فلسطين على كل بيت وساحة وشارع وفي كل مكان خاصة في القدس، لمواجهة ما تسمى "مسيرة الأعلام الإسرائيلية".