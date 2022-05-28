شاهد: مسيرة استفزازية للمستوطنين في طريق باب الواد بالبلدة القديمة بالقدس











رام الله - دنيا الوطننظم مستوطنون، اليوم السبت، مسيرة استفزازية في طريق باب الواد بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وجددوا اقتحامهم لمنطقة باب الأسباط بالمدينة.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عشرات المستوطنين نظموا مسيرة استفزازية في طريق باب الواد وأدوا صلوات تلمودية، وأطلقوا هتافات عنصرية، في محاولة لاستفزاز المقدسيين بحماية عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وقالت: "إن مستوطنين جددوا اقتحامهم لمنطقة باب الأسباط في السور الشرقي للبلدة القديمة للمرة الثانية، وأدوا رقصات وأغاني استفزازية، تحت حماية شرطة الاحتلال".ويعتزم عشرات المستوطنين تنظيم "مسيرة الأعلام" الاستفزازية، في مدينة القدس، في ذكرى احتلالها غداً الأحد.