"النضال الشعبي": منظمة التحرير بحاجة لإعادة تفعيلها وتطوير دوائرها وانتظام اجتماعات لجنتها التنفيذية

رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، استطاعت الحفاظ على الهوية الفلسطينية والقرار الوطني المستقل، وخاضت معارك الدفاع عن الوطن وقدمت عشرات الشهداء والجرحى والأسرى.وأضافت: أن منظمة التحرير باتت بحاجة ضرورية وملحة من أجل إعادة تفعيلها وتطوير دوائرها وانتظام اجتماعات لجنتها التنفيذية.ودعت الجبهة إلى عقد اجتماع عاجل اللجنة التنفيذية لتقييم الأوضاع الداخلية ومعالجة أوجه الخلل والقصور في أدائها وتوزيع المهام بين أعضائها.وأضافت الجبهة في الذكرى الـ58 لتأسيس منظمة التحرير، الذي، يصادف اليوم السبت حيث عقد مؤتمرها الأول في مدينة القدس في الثامن والعشرين من أيار عام 1964، وحافظت المنظمة على الهوية الوطنية الفلسطينية، وحولت قضية الشعب الفلسطيني من قضية لاجئين الى قضية تحرر وطني وحق شعبنا في تقرير مصيره بنفسه وفق برنامج وطني.موضحة أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وعليها العمل على إعادة الثقة بها من قبل جماهير شعبنا، والالتفاف حولها.وأكدت الجبهة أن الاحتلال ما زال يواصل عدوانه على شعبنا، ومشاريع حكومته التي تسعى لفرض الوقائع على الأرض لتقويض إقامة الدولة الفلسطينية، تتطلب الالتفاف حول منظمة التحرير.وأشارت إلى أن تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير باتت أمرا ملحا وضروريا وتعزيز دورها كقيادة للشعب الفلسطيني أينما تواجد، وضمان الشراكة السياسية الفلسطينية في صنع واتخاذ القرار، واحترام التعدية الفكرية والسياسية والتنظيمية لمكوناتها ، والتفرغ لوضع استراتيجية وطنية فلسطينية، ومخاطبة العالم بلغة فلسطينية موحدة ولإعادة الاعتبار لقضيتنا كقضية وطنية في كافة المحافل الدولية .وأكدت أهمية الشروع بورشة عمل وطنية تعيد الاعتبار لمنظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لتبقى رمزا للنضال الوطني الفلسطيني والحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل.