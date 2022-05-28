مسؤول إسرائيلي: سنزيد عدد العمال من غزة بعدة آلاف





يُشار إلى أن نحو عشرة آلاف عامل من القطاع، بدأوا منذ عدة أشهر العمل في أراضي عام 48، فيما سجل عشرات الآلاف من المواطنين في القطاع، في الغرف التجارية ووزارة العمل بغزة، من أجل هذا الهدف.







رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن نائب وزير جيش الاحتلال، ألون شوستر، بأن حكومته نسعى لزيادة كبيرة في عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل من الضفة الغربية، وأيضاً من غزة.وقال شوستر: "سنزيد عدد العمال من غزة بعدة آلاف"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر في مصلحة إسرائيل الأمنية"، وفق تعبيره.