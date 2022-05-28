نقيب الصيادين لـ"دنيا الوطن": الزوارق البحرية المصرية تعتقل صياديْن قرب الحدود

خاص دنيا الوطن - شيماء عيدقال نقيب الصيادين الفلسطينين، نزار عايش، اليوم السبت، إن "الجانب المصري اعتقل صياديْن من عائلة البردويل أثناء عملهم قبالة شواطئ المنطقة الجنوبية في رفح".وتابع عايش في حديثٍ خاص لدنيا الوطن أن "الاتصال فُقد مع الصياديْن وتم التواصل لمعرفة أماكنهم واتضح أن الجانب المصري قام باعتقالهم بسبب اقترابهم من الحدود الفلسطينية المصرية".وأوضح نقيب الصيادين أن المعتقليْن هما خليل عدنان البردويل 32 عاماً ومحمد علاء البردويل 20 عاماً.