"المرور" بغزة تنشر حصيلة وفيات وإصابات الحوادث المرورية الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح السبت، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي من 21 آيار/ مايو وحتى 27 آيار الجاري.وأفادت إحصائية المرور أن 63 حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال الأسبوع الماضي، نتج عنها 35 إصابة، منها إصابتان بجروح خطيرة، و17 إصابة بجروح متوسطة، و16 إصابة بجروح طفيفة.وأوضحت الإحصائية أن الحوادث المذكورة خلفت أضراراً مادية وتلفيات بـ 59 مركبة، من ضمنها أربع دراجات نارية.