تفاصيل لقاء وفد حزب الشعب مع نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد حزب الشعب الفلسطيني برئاسة الأمين العام بسام الصالحي وبمشاركة عضو المكتب السياسي للحزب طلعت الصفدي، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد الحزب بدعوة من الحكومة الروسية.وخلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية، أكد بسام الصالحي على تقدير القوى الفلسطينية كافة لدور روسيا المساند للحقوق الوطنية وجهودها لإنهاء الانقسام الفلسطيني.كما شدد الصالحي على رفض السياسات المزدوجة والكيل بمكيالين التي تمارسها الولايات المتحدة ودول حلف "الناتو"، وهي السياسات التي قادت الأوضاع إلى أتون الصراع المسلح في أوكرانيا خدمة للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي، وعلى حساب الشعبين الأوكراني والروسي على حد سواء، متمنياَ حلاَ سريعاَ وسلمياَ للأزمة الأوكرانية وإنهاء العقوبات الظالمة وغير المسبوقة ضد روسيا.كما عبر وفد حزب الشعب الفلسطيني عن تقديره العميق للدور الروسي في المساعدة على إنهاء الانقسام الفلسطيني وفي دعم روسيا لفلسطين للحفاظ على الأمن الغذائي الذي بات يتهدد دولا عديدة في العالم. كما ثمن وفد الحزب موقف روسيا الحازم من قضية أيقونة الصحافة الفلسطينية شرين أبو عاقلة وإدانة جريمة اغتيالها ومختلف التعديات الاحتلالية على شعبنا وفي مدينة القدس بوجه خاص.وشدد وفد الحزب خلال اللقاء على أهمية وضرورة تكثيف التحرك على عدة مستويات لمواجهة المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية ومن أجل التكامل مع الحالة الشعبية والكفاحية المتنامية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال بإرادة موحدة وبأفق سياسي مساند للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، وكذلك الإسراع بإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني.من ناحيته أكد بوغدانوف خلال اجتماعه اليوم مع وفد الحزب، على دعم روسيا الدائم للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وللحل العادل للقضية الفلسطينية، واستعداد موسكو لدعم جهود إنهاء الانقسام وتعزيز كل سبل الوحدة الوطنية بالتعاون مع مصر والجزائر ومع كل الأطراف الفلسطينية.هذا ويواصل وفد الحزب الذي يزور العاصمة الروسية، اجراء المزيد من اللقاءات السياسية.