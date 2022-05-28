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ليبيا.. الدبيبة يشكل "جهاز الطيران الإلكتروني" لتنظيم استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار

ليبيا.. الدبيبة يشكل "جهاز الطيران الإلكتروني" لتنظيم استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، يوم الجمعة، تشكيل ما يسمى "جهاز الطيران الإلكتروني".

ويتولى الجهاز تنظيم والإشراف على جميع العمليات التي يجرى من خلالها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار.

وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد نص القرار الذي حمل رقم 452 على أن يكون للجهاز الجديد الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي بمدينة طرابلس، ويتبع مجلس الوزراء.

كما نص القرار في مادته الثانية على أن يتولى الجهاز التنظيم والإشراف على جميع العمليات التي يجرى من خلالها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار في مجالات الدفاع والأمن والتصوير الفوتوغرافي، والمسح والمراقبة والدوريات والبحث والإنقاذ، والدعاية الجوية وغيرها من المجالات.

فيما نص القرار في مادته الرابعة على أن تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة ذات العلاقة بالطيران الإلكتروني بما في ذلك الطائرات، للجهاز، كما تنقل جميع الكوادر الفنية والإدارية ذات العلاقة من وزارتي الداخلية والدفاع للعمل بالجهاز.

وفي قرار مستقل حمل رقم 455، قرر الدبيبة تعيين العميد مهندس على مخلوف إبراهيم، مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني.

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