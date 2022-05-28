دولي

جيش الاحتلال يصدر تعليمات بمنع اصطحاب الجنود البدو أسلحتهم لمنازلهم

جيش الاحتلال يصدر تعليمات بمنع اصطحاب الجنود البدو أسلحتهم لمنازلهم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن حالة من الاستياء سادت في صفوف الجنود البدو في جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب إصدار تعليمات بمنع اصطحاب أسلحتهم إلى منازلهم.

وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فإن الجنود البدو من وحدة قصاصي الأثر، قالوا إنهم "يشعرون بالمهانة وبعدم الثقة بهم، وتساءلوا إذا كان الجيش يثق بنا في ساحات القتال ويزودنا بالأسلحة في القواعد ويرسلنا إلى نشاطات عملياتية تعرض حياتنا للخطر فلماذا يحظر علينا حمل الأسلحة الى منازلنا".

ووفق القناة، فإن مصادر عسكرية أوضحت أن تلك التعليمات ترمي إلى منع سرقة أسلحة من هؤلاء الجنود.








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