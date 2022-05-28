جيش الاحتلال يصدر تعليمات بمنع اصطحاب الجنود البدو أسلحتهم لمنازلهم

وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فإن الجنود البدو من وحدة قصاصي الأثر، قالوا إنهم "يشعرون بالمهانة وبعدم الثقة بهم، وتساءلوا إذا كان الجيش يثق بنا في ساحات القتال ويزودنا بالأسلحة في القواعد ويرسلنا إلى نشاطات عملياتية تعرض حياتنا للخطر فلماذا يحظر علينا حمل الأسلحة الى منازلنا".



ووفق القناة، فإن مصادر عسكرية أوضحت أن تلك التعليمات ترمي إلى منع سرقة أسلحة من هؤلاء الجنود.



















رام الله - دنيا الوطنأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن حالة من الاستياء سادت في صفوف الجنود البدو في جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب إصدار تعليمات بمنع اصطحاب أسلحتهم إلى منازلهم.