حماس: استمرار الاحتلال بسياسة قتل الأطفال لن يتوقف إلا بانتفاضة شاملة ممتدة

قال جاسر البرغوثي، رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية، إن استمرار قوات الاحتلال في سياسة قتل الأطفال من أبناء شعبنا وإصراره على سلوكه الإجرامي والعنصري "لن يتوقف إلا بانتفاضة شاملة ممتدة".



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن استشهاد الطفل زيد محمد سعيد غنيم (15 عاماً)، برصاص الاحتلال في بلدة الخضر ببيت لحم "لن ينجح في كسر عزيمة فرسان المقاومة وأبطالها، بل سيضاعف من قوتهم وقدرتهم ليكونوا لهيبا متقدا في وجه الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان حتى زوالهم قريبا بإذن الله تعالى".







رام الله - دنيا الوطن