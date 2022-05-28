شؤون فلسطينية

حركة المقاومة الشعبية: إجرام الاحتلال بكل ساحات الوطن يرفع من فاتورة الحساب

حركة المقاومة الشعبية: إجرام الاحتلال بكل ساحات الوطن يرفع من فاتورة الحساب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الشعبية اليوم السبت، أن إجرام الاحتلال في كل ساحات الوطن "يرفع من فاتورة الحساب وسيندم على كل عدوانه وجرائمه".

جاء ذلك خلال في تصريح للحركة على لسان الناطق باسمها، خالد الأزبط، نعت من خلاله الفتى زيد غنيم الذي استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر ببيت لحم.

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "دماء أبناء شعبنا التي تروي أرض فلسطين ستبقى شاهداً على حقنا في أرضنا وأن الاحتلال مهما طال عمره وعدوانه فإنه إلى زوال".



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