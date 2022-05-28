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تونس تحظر السفر على الغنوشي بقضية "الجهاز السري"

تونس تحظر السفر على الغنوشي بقضية "الجهاز السري"
رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن القضاء التونسي حظر السفر على رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي الذي ينتقد بشدة قرارات الرئيس قيس سعيّد، إضافة إلى 34 متهما في قضية تتعلق باغتيال معارضَين سياسيَين.

وقالت المتحدثة باسم محكمة ولاية أريانة فاطمة بوقطاية لفرانس برس "أصدر قاضي التحقيق قرارا يقضي بتحجير السفر على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بالجهاز السري"، مضيفة أنه "يتهم في القضية 34 شخصا من بينهم راشد الغنوشي".

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربي) يقاضى المتهمون بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصا في عملية اغتيال المعارضَين اليساريَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

وفتحت السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية في يناير الفائت وكانت هيئة الدفاع المتكونة من محامين عن السياسيَين الراحلين قد عرضت في مؤتمر صحافي عام 2018 ما قالت إنها أدلة تفيد بوجود تستر في عمليتي الاغتيال.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أكدت عام 2013 أن قيادات في تنظيمات إرهابية هي من نفذت عمليات الاغتيالات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية خرجت على إثرها النهضة من الحكم.

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