أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل
يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا ، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة : يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
الأحد 2022/05/29: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين 2022/05/30: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2022/05/31: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:
التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
|
المدينـة
|
اليـوم
ع- ص
|
غـداً
ع- ص
|
بعد غـد
ع- ص
|
المدينـة
|
اليـوم
ع – ص
|
غـداً
ع – ص
|
بعد غـد
ع- ص
|
القدس
|
32-20
|
32-20
|
32-20
|
بيت لحم
|
32-20
|
32-20
|
32-20
|
رام الله والبيرة
|
31-19
|
31-19
|
31-19
|
طولكرم
|
33-20
|
33-20
|
33-20
|
نابلس
|
33-20
|
33-20
|
33-20
|
قلقيلية
|
33-20
|
33-20
|
33-20
|
جنين
|
36-21
|
36-21
|
36-21
|
سلفيت
|
32-20
|
32-20
|
32-20
|
طوباس
|
37-22
|
37-22
|
37-22
|
روابي
|
33-20
|
33-20
|
33-20
|
الخليل
|
31-19
|
31-19
|
31-19
|
غزه
|
31-21
|
31-21
|
31-21
|
أريحا
|
41-25
|
41-25
|
41-25
|
خانيونس
|
31-21
|
31-21
|
31-21
|
الأغوار الشمالية
|
39-23
|
39-23
|
39-23
|
رفح
|
32-20
|
32-20
|
32-20
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