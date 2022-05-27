شؤون فلسطينية

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد الطفل غنيم

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد الطفل غنيم
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة إعدام الشهيد الطفل زيد محمد سعيد غنيم (15 عاما)، من بلدة  الخضر جنوب بيت لحم، التي ارتكبتها قوات الاحتلال.

واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، أن هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الاعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، والشهيد ضحية ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع الصراعات وقضايا حقوق الإنسان، والتي باتت تشكل غطاء لانتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا وأرضه وحقوقه.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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