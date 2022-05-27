شؤون فلسطينية

أول تعليق من حركة حماس على ما ورد ببرنامج (حلقة ما خفي أعظم)

أول تعليق من حركة حماس على ما ورد ببرنامج (حلقة ما خفي أعظم)
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة (حماس)، فوزي برهوم، مساء اليوم إن "ما كشفه برنامج ما خفي الذي بث على قناة الجزيرة ، من مقدرات كتائب القسام العسكرية ،وإدارتها لمعركة سيف القدس ،رسالة واضحة للإحتلال الإسرائلي".

وأضاف برهوم خلال تصريح مقتضب، علّق فيه على ما نُشر خلال حلقة برنامج ما خفي أعظم، أن ما كشفه البرنامج "يعكس إسترتيجية الردع وفرض المعدلات التي استندت عليها ،واستعدادها وقدرتها الفائقة على حسم و كسب أي معركة قادمة مع العدو".

وكان برنامج ما خفي أعظم، قد نشر مشاهد تعرض لأول مرة لعملية أمنية قامت بها قناصة كتائب القسام، عملت على إخراج أنظمة المراقبة الاسرائيلية خارج الخدمة على حدود غزة في معركة سيف القدس.

وظهر خلال الحلقة، القائد في كتائب القسام، محمد السنوار، الذي صرّح أن " الضربة التي علقتها في نهاية الحرب الأخيرة كانت تشمل 14 مدينة ب362 صاروخ".

وأوضح البرنامج  دور الغرفة الأمنية المشتركة مع محور المقاومة والتي ضمت ضباط استخبارات من القسام وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني خلال الحرب الأخيرة على غزة.

وعرض لقطات حصرية لمسيّرات هجومية أنتجتها كتائب القسام حلقت فوق آليات إسرائيلية في عمق الحدود.

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