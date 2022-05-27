قائد بالقسام: الغرفة الأمنية المشتركة مع محور المقاومة كانت بحال انعقاد دائم بالحرب الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنكشف برنامج ما خفي أعظم، عبر قناة الجزيرة الفضائية، مساء اليوم الجمعة، الذي ظهر فيه القائد في كتائب القسام، محمد السنوار، عن دور الغرفة الأمنية المشتركة مع محور المقاومة خلال الحرب الأخيرة على غزة.وقال السنوار، إن "الغرفة الأمنية المشتركة مع محور المقاومة كانت في حال انعقاد دائم طوال الحرب الأخيرة".وأوضح القائد في كتائب القسام، أنّ "الغرفة المشتركة ضمت ضباط استخبارات من القسام وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني".وأكد القائد الضيف أن "الغرفة الأمنية المشتركة كانت لها إسهامات استخبارية مهمة خلال المعركة".كما ونشر البرنامج، مشاهد تعرض لأول مرة لعملية أمنية قامت بها قناصة كتائب القسام، عملت على إخراج أنظمة المراقبة الاسرائيلية خارج الخدمة على حدود غزة في معركة سيف القدس.وعرض لقطات حصرية لمسيّرات هجومية أنتجتها كتائب القسام حلقت فوق آليات إسرائيلية في عمق الحدود.