مشاهد تعرض لأول مرة.. عملية أمنية لقناصة القسام أخرجت أنظمة المراقبة الإسرائيلية خارج الخدمة

رام الله - دنيا الوطننشر برنامج ما خفي أعظم، عبر قناة الجزيرة الفضائية، مساء اليوم الجمعة، مشاهد تعرض لأول مرة لعملية أمنية قامت بها قناصة كتائب القسام، عملت على إخراج أنظمة المراقبة الاسرائيلية خارج الخدمة على حدود غزة في معركة سيف القدس.وظهر خلال الحلقة، القائد في كتائب القسام، محمد السنوار، الذي صرّح أن " الضربة التي علقتها في نهاية الحرب الأخيرة كانت تشمل 14 مدينة ب362 صاروخ".وقال السنوار، إن المقاومة "تعرف مواضع ألم الاحتلال والضغط عليه وثبتنا معادلات مهمة أصبح يحسب حسابها جيداً"وكشف عن محاولة "تنفيذ عملية أسر مطلع معركة سيف القدس لإرغام الاحتلال على صفقة تبادل"، مضيفاً: "وجهنا الصفعة الأكبر بضرب تل أبيب وكسرنا هيبة مركز الظلم وقبلة المطبعين".وبيّن أن "استخبارات القسام نجحت باختراق مبكر لخطة الخداع التي راهنت إسرائيل عليها لحسم معركة سيف القدس".وأشار إلى أن " خطة الخداع اعتمدت إعلان توغل بري وهمي بهدف استهداف أنفاق حماس وقتل مئات من مقاتليها داخلها".وأكد على أن "لم يصب أي من المقاومين في الخطة رغم أطنان المتفجرات في الغارات الإسرائيلية".ونوّه السنوار إلى أن "الغرفة الأمنية المشتركة مع محور المقاومة كانت في حال انعقاد دائم طوال الحرب".وأوضح القائد في كتائب القسام أن "الغرفة الأمنية المشتركة كانت لها إسهامات استخبارية مهمة خلال المعركة، وضمت ضباط استخبارات من القسام وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني".