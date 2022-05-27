شؤون فلسطينية

اشتية ينعى الفتى زيد غنيم ويطالب بملاحقة الجُناة

اشتية ينعى الفتى زيد غنيم ويطالب بملاحقة الجُناة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم، إن "جنود الاحتلال الإسرائيلي يواصلون استهداف الأجزاء العلوية من أجساد الأطفال بهدف القتل".

وتابع اشتية عبر موقع (فيسبوك)، أن "الطفل زيد محمد غنيم (14 عامًا) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم التحق بكوكبة الشهداء بعملية إعدام مع سبق الإصرار برصاصتين بالرقبة والظهر".

وأضاف اشتية أن اغتيال الفتى غنيم"عملية إرهابية توجب تفعيل القرارات الدولية بمقاطعة إسرائيل وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، استشهاد الفتى زيد محمد سعيد غنيم (15 عاما)، متأثراً بجروحٍ حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



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