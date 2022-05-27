جمعية الصداقة الفلسطينية العراقية تشيد بقرار مجلس النواب العراقي الرافض للتطبيع مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأشادت جمعية الصداقة الفلسطينية العراقية بقرار مجلس النواب العراقي برفضه المطلق لأي شكل من اشكال التطبيع مع العدو في كل مكان وزمان .وثمنت الجمعية على القرار العراقي بالإجماع على قانون تجريم التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي حظي بالتصويت بالإجماع في مجلس النواب العراقي يوم أمس الخميس.وبين سعد خليل رئيس الجمعية أن هذا القرار لم يكن مفاجئ للشعب الفلسطيني عامة في كافة أنحاء تواجده ، كون العراق صمام الأمان للقضية الفلسطينة وهي الدرع الحامي والحصين والمدافع والداعم لنضال شعبنا الفلسطيني في سبيل نيل حريته واستقراره على ارضه ومقدساته في وجه الاحتلال الصهيوني، ومطالبا أن تحذوا كافة الاتحادات والبرلمانات العربية خاصة خطوة جريئة ومماثلة للأخوة في البرلمان العراقي .وأشادت الجمعية الفلسطينية العراقية بجهود رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي ونائبيه وكافة نواب مجلس النواب والكتل السياسية العراقية والكردية التي كانت داعمة لهذا القرار، والذي يعكس مدى حبهم وتمكسهم بنضالات وتضحيات الشعب الفلسطيني رغم كافة الصعوبات والتحديات التي يواجهها العراق الحبيب .