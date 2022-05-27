استشهاد فتى برصاص الاحتلال في بلدة الخضر ببيت لحم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، استشهاد الفتى زيد محمد سعيد غنيم (15 عاما)، متأثراً بجروحٍ حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وكان الفتى غنيم قد أصيب بجروح حرجة بالرصاص الحي في الرقبة والظهر، خلال مواجهات اندلعت في منطقة "تم ركبة" جنوب الخضر، حيث أعلن الأطباء في وقت لاحق عن استشهاده متأثرا بإصابته.



وقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إصابة 180 فلسطينيا بمواجهات محافظة نابلس اليوم ( حوارة، بيتا، بيت دجن، برقة).

رام الله - دنيا الوطن