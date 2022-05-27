قيادي بحماس: رد المقاومة سيكون حاسماً إذا حاول الاحتلال المساس بالمسجد الأقصى

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قال اليوم الجمعة، إن "مسيرة الأعلام ستقام كما أقيمت سابقا ووفق المسار التي تم تحديده".





ويُشار إلى أن عشرات المستوطنين يستعدون تحت حماية شرطة الاحتلال تنظيم مسيرة الأعلام وتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك بعد غد الأحد، وسط تحذيرات من فصائل المقاومة الفلسطينية بأن ذلك قد يدفع نحو تصعيد للوضع.









رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) ومسؤول مكتب شؤون القدس هارون ناصر الدين، أنّ "رد المقاومة سيكون حاسماً إذا حاول الاحتلال المساس بالمسجد الأقصى".وقال ناصر الدين، في حديث لقناة (الأقصى)، مساء اليوم، إنّ "الاحتلال سيرى أضعاف ما رآه في معركة سيف القدس إذا حاول المساس بالأقصى أو بقبة الصخرة".وأضاف، أن "المستوطنين يحاولون بشتى الوسائل أداء طقوسهم التلمودية بالمسجد الأقصى".وحذر ناصر الدين، "الاحتلال من المساس بالمسجد الأقصى أو قبة الصخرة أو أهلنا بالقدس".ودعا "أهل القدس والضفة والداخل المحتل للرباط في الأقصى وشوارع القدس لإفشال "مسيرة الأعلام".