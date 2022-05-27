شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في اجتماعات لجنة قطاع تقييس الاتصالات بجنيف

فلسطين تشارك في اجتماعات لجنة قطاع تقييس الاتصالات بجنيف
رام الله - دنيا الوطن
شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بكل من م. أية الفقهاء، وأمال خير الدين في اللجنة الدراسية الثانية لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) للعام 2022، وذلك سعياً للحصول على موافقة الاتحاد الدولي لتفعيل الرمز الدولي (970) الخاص بدولة فلسطين كرمز وحيد وتعميمه واعتماده عالمياً، والاستغناء عن الكود 972 المعمول به حالياً في بعض الدول.

جاء ذلك عطفاً على توصية الاتحاد الدولي لحفظ الرمز 970 كرمز دولي خاص بدولة فلسطين، وبعد عدة مشاورات واجتماعات لمناقشة الأمور الفنية والتقنية المترتبة على هذا التفعيل مع الشركات المرخصة العاملة في قطاع الاتصالات والجهات ذات العلاقة.

حيث يعتبر تفعيل الرمز الدولي 970 لدولة فلسطين مطلباً وطنياً تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيقه بالرغم من كافة المعيقات التي تحد من استخدامه.

وفي السياق أكد الوزير د.اسحق سدر على أنه أصبح هناك حاجة ملحة لتفعيل الرمز الدولي 970 كرمز وحيد لدولة فلسطين وأثنى معاليه على الجهود المستمرة المبذولة من قبل طاقم الوزارة في تحقيق هذا المطلب الوطني.

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