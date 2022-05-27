(يديعوت): اعتقال سائح إسرائيلي في تركيا





وأشارت الصحيفة إلى "الخارجية الإسرائيلية تقول إنها على علم بالحادثة وتتواصل مع عائلته".



وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد وصل إلى إسرائيل يوم الثلاثاء المُنصرم، في أول زيارةٍ لوزير خارجية تركي منذ 15 عاماً لإحياء العلاقات بين البلدين بعد أعوام من القطيعة.











رام الله - دنيا الوطنأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن السلطات التركية اعتقلت سائحًا إسرائيليًا في مدينة اسطنبول التركية.وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن "السلطات التركية اعتقلت إسرائيلي للاشتباه في أخذه هاتف تابع لمواطن تركي، ربما يكون دبلوماسي أثناء رحلة إلى إسطنبول".