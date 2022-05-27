وفاة والد الملكة رانيا العبدالله والديون الملكي يعلن الحداد سبعة أيام

رام الله - دنيا الوطنتوفي الطبيب فيصل صدقي الياسين، اليوم الجمعة، والد الملكة رانيا العبدالله، ملكة الأردن، في مدينة عمان، عن عمر يناهز 88 عاماً.وأعلن الديوان الملكي الأردني، في بيان، بأمر من الملك عبدالله الثاني، الحداد في البلاط الملكي، لمدة سبعة أيام اعتباراً من اليوم الجمعة، وأعرب، عن تعازيه للملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، داعيا "المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".والطبيب فيصل الياسين، ولد في مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1934، وأكمل دراسته الثانوية فيها، قبل أن ينتقل إلى مصر لدراسة الطب في جامعة القاهرة، ثم توجه بعدها بسنوات للاختصاص بالجراحة وطب الأطفال في إيرلندا الشمالية.وانتقل الراحل عام 1961 إلى الكويت بعد أن حصل على وظيفة في وزارة الصحة الكويتية، ليقوم بعدها بفترة وجيزة بافتتاح عيادته الخاصة كواحد من أوائل الأطباء الأجانب الذين حصلوا على ترخيص.وبعد 30 عاما قضاها ممارسا مهنة الطب، عاد إلى الأردن ليتقاعد ويستقر فيها حتى توفاه الأجل.