شاهد: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدخل برقة بنابلس





وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال أصاب عشرة مواطنين بمواجهات في برقة شمال غرب نابلس، منهم إصابة شظايا رصاص، واثنتين بالمطاط وسبع إصابات بالغاز.





وفقًا لمصادر محلية، فإن المستوطنيين أطلقوا النار تجاه منازل المواطنين غرب برقة شمال غرب نابلس.





كما وأغلق جيش الاحتلال طريق وادي الديك في بلدة برقة شمال غرب نابلس.



























رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، اليوم الجمعة، خلال تصدي المواطنين لهجوم شنّه عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل ومنشآت بالقرب من مدخل برقة شمال غرب نابلس.