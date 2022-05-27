"الجهاد" تشيد بتصويت البرلمان العراقي لإقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنها "تشيد بالموقف التاريخي الأصيل للبرلمان العراقي الذي أجمع على تجريم التطبيع مع العدو وأقر قانون تجريم التطبيع واعتباره خيانة عظمى".وأضافت الحركة، في بيانٍ لها، إن "هذا القرار يمثل دعماً للقضية الفلسطينية، ويقطع الطريق على محاولات العدو اختراق مزيد من العواصم العربية بالتطبيع وإقامة التحالفات التي تهدد أمن واستقرار أمتنا".وتابعت إننا "إذ نوجه التحية للبرلمان العراقي على هذا الموقف القومي المشرف، فإننا ندعو شعوب الأمة وأحرارها للوقف في وجه التطبيع وتجريم المطبعين".