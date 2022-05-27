الاحتلال يُصدر قراراً نهائياً بشأن مسار مسيرة الأعلام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن "مسيرة الأعلام ستقام كما أقيمت سابقا ووفق المسار التي تم تحديده".





جاء ذلك خلال تصريحٍ صحفي صدر عن مكتب بينيت، اليوم الجمعة، أوضح من خلاله أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، "أجرى اليوم مشاورات هاتفية لتقييم الأوضاع مع وزير الأمن الداخلي ومفتش الشرطة وقائد شرطة القدس والسكرتير العسكري ومسؤولين آخرين كبار عشية حلول يوم القدس وإقامة مسيرة الأعلام".





وأشار التصريح، إلى أن بينيت "اطلع على استعدادات الشرطة، و تم التشديد على الجهود الاستخبارية وتعزيز القوات المنتشرة".



ونوّه إلى أنه سيتم عقد جلسات لتقييم الوضع وإجراء مشاورات بهذا الشأن بشكل مستمر على جميع المستويات خلال نهاية الأسبوع ويوم الأحد".



ويُشار إلى أن عشرات المستوطنين يستعدون تحت حماية شرطة الاحتلال تنظيم مسيرة الأعلام وتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك بعد غد الأحد، وسط تحذيرات من فصائل المقاومة الفلسطينية بأن ذلك قد يدفع نحو تصعيد للوضع.













رام الله - دنيا الوطن