"الخارجية": الإدارة الدولية والأمريكية للصراع توفر الحماية لجرائم الاحتلال وتقوض فرص السلام





كما وحذرت من مغبة التعامل الدولي مع هذه الاعتداءات والانتهاكات والجرائم كأرقام في الاحصائيات وأمور باتت اعتيادية مألوفة لا تستدعي التوقف أو الإدانة.





وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بشكلٍ خاص بالضغط على الحكومة الإسرائيلية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لوقف هذا التصعيد الجنوني، مؤكدة أن انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين هي نتيجة مباشرة للاحتلال الاستيطاني واستمراره.



وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها التصعيدية في ساحة الصراع، ومخاطرها على أية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة في الأوضاع.