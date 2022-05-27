"الخارجية": الإدارة الدولية والأمريكية للصراع توفر الحماية لجرائم الاحتلال وتقوض فرص السلام

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مصادرة الأراضي
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، بأشد العبارات عمليات القمع والتنكيل الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل اللذين يخرجون في مسيرات واعتصامات سلمية رفضاً للاستيطان ومصادرة أراضيهم.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها التصعيدية في ساحة الصراع، ومخاطرها على أية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة في الأوضاع. 

كما وحذرت من مغبة التعامل الدولي مع هذه الاعتداءات والانتهاكات والجرائم كأرقام في الاحصائيات وأمور باتت اعتيادية مألوفة لا تستدعي التوقف أو الإدانة. 

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بشكلٍ خاص بالضغط على الحكومة الإسرائيلية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لوقف هذا التصعيد الجنوني، مؤكدة أن انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين هي نتيجة مباشرة للاحتلال الاستيطاني واستمراره.

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