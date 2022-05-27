صنعاء تكشف أهم المبادرات لرفع المعاناة عن أبناء تعز

كشف مسؤولون يمنيون، آخر المبادرات التي تقوم عليها حكومتهم ووسطاء من دول أخرى في سبيل رفع المعاناة عن أبناء شعبهم.



وأشار الرُّزامي إلى أنّه "للأسف وفد الطرف الآخر لا يريد أي نقاش لفتح الطرقات إلا في مناطق محصورة في مخالفة صريحة لبنود الهدنة التي تنصّ على تشكيل لجان لفتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات".



ولفت إلى أنّ "الطرف الآخر يُعاني من التشتت وعدم وحدة القيادة وعدم امتلاك القرار وهذه بعض الأسباب التي أدّت إلى تأخره في الحضور للمشاركة وتردده في عدم انتهاز الفرصة والقبول بالأفكار الأولى المنصفة والعادلة لفتح الطرق في تعز ومأرب والضالع والبيضاء".



وأمل الرُّزامي أن "يدرك الطرف الآخر ومن يقف خلفهم المسؤولية الإنسانية تجاه الشعب اليمني الذي يُعاني من الحصار والعدوان الظالم وما نتج عنه من آثار كارثية".



وبدوره، قال رئيس لجنة صنعاء، اللواء يحيى الرُّزامي، اليوم الجمعة، إنّ صنعاء قدّمت مبادرات مهمّة تُسهم في رفع كل ما يسبب المعاناة الإنسانية لأبناء اليمن عامةً وأبناء تعز خاصة.ووفق قناة (الميادين)، أضاف الرُّزامي بشأن المناقشات الجارية في الأردن: "طرحنا أفكاراً أخرى لفتح الطرق في مأرب والضالع، وذلك لتخفيف المعاناة والمتاعب والصعوبات التي سببها العدوان عن أبناء تلك المحافظات".وتابع: "لا زلنا منتظرين للتقدّم في الخطوات الأولية وأن يقبل الطرف الآخر فتح الطرقات في المرحلة الأولى وينتهز هذه المبادرات الجدّية والعملية، ويثبت أنه فعلاً يريد الخير ورفع المعاناة عن أبناء تعز وبقيّة المحافظات اليمنية".