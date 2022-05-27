"زيلينسكي" يطلب من الغرب وقف الحرب على أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب بالتوقف عن العبث مع روسيا وفرض عقوبات أشد على موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مؤكداً أنّ بلاده "ستظلّ مستقلة، لكن السؤال الوحيد هو: بأي ثمن؟".ووفق قناة (الميادين)، أشار زيلينسكي إلى محاولته "مراراً" ترتيب لقاء مع الرئيس بوتين لإنهاء الحرب.هذا وتصاعدت انتقادات زيلينسكي للغرب في الأيام الماضية مع تحرّك الاتحاد الأوروبي ببطء نحو فرض حظر محتمل على النفط الروسي، ومع محاولة آلاف الجنود الروس تطويق مدينتين رئيسيتين في شرق البلاد، هما سيفيرودونتسك وليسيشانسك.وبعد مضي ثلاثة أشهر منذ عمليتها العسكرية في أوكرانيا، تحاول روسيا إحكام سيطرتها على منطقة دونباس الشرقية الصناعية.