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شؤون فلسطينية

"غانتس": حماس لن تهدد سيادتنا ونادمة على إطلاق الصواريخ

"غانتس": حماس لن تهدد سيادتنا ونادمة على إطلاق الصواريخ
غانتس
رام الله - دنيا الوطن
علق وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، اليوم الجمعة، على تهديدات حركة (حماس) الأخيرة وباقي الفصائل الفلسطينية حال تنفيذ الاحتلال مسيرة الأعلام بعد غد الأحد. 

ووفق القناة الـ (13) الإسرائيلية، قال غانتس في تصريح مقتضب له: "حماس لن تهدد سيادتنا، فلقد أطلقت العام الماضي صواريخ وندمت".

وفي وقت سابق، بعث اللواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأسبق عاموس يادلين، رسالة اطمئنان مفادها، "نطمئن قبل مسيرة الأعلام بأن لا خوف من التصعيد أو إطلاق الصواريخ من قطاع غزة". 

وأضاف يادلين، أن "هذا ليس مثل ما حدث العام الماضي عندما اجتمعت أحداث رمضان والشيخ جراح وإلغاء الانتخابات عند أبو مازن ومسيرة الأعلام التي أدت في النهاية إلى عملية حارس الأسوار".

هذا وينوي عشرات المستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال تنظيم مسيرة الأعلام وتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك بعد غد الأحد، وسط تحذيرات من فصائل المقاومة الفلسطينية بأن ذلك قد يدفع نحو تصعيد للوضع. 

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