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شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين ونابلس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين ونابلس
قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصادر طبية، ظهر الجمعة، إصابة مواطن بالرصاص الحي واثنين آخرين بغاز الفلفل، وثالث بقنبلة صوتية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وبدوره، أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في القدم، وآخر بقنبلة صوتية، نقلا إثرها إلى مستشفى في نابلس.

وأضاف جبريل أن مواطنين آخرين أصيبا بغاز الفلفل الحار، نقلا إثرها إلى طوارئ حوارة.

وكانت قوات الاحتلال قد نشرت تعزيزات عسكرية منذ ساعات الصباح على طول الطريق في بلدة حوارة، التي تشهد منذ أيام مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين.

هذا وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس، وبلدة بيتا جنوبها.

وذكر جبريل، أن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص المعدني، و21 بالاختناق، وواحد بحروق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية بيت دجن.

وأضاف بأن اثنين من المواطنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس، و14 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

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