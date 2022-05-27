طولكرم: مستوطنون يطلقون النار صوب المزارعين في قرية شوفة

رام الله - دنيا الوطنأطلق مستوطنو مستوطنة (أفني حيفتس)، اليوم الجمعة، الرصاص صوب مزارعي قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، أثناء عملهم في أراضيهم الواقعة بمحاذاة المستوطنة المقامة على أراضي قرى: شوفة، وكفا، وكفر اللبد، والحفاصي.وبدوره، قال المزارع تحسين حامد صاحب الأرض، فإن مجموعة من المستوطنين أطلقت الأعيرة النارية تجاهه وأشقائه أثناء عملهم بالأرض المزروعة بالزيتون، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأجبرتهم تحت تهديد السلاح على مغادرتها، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة.وأضاف حامد، أن المستوطنين حاولوا الاستيلاء على مركبته، ألا أنه وأشقائه تصدوا لهم، وتمكنوا من الإفلات، ومنعهم من الاستيلاء عليها، بحسب الوكالة الرسمية.