شؤون فلسطينية

جبهة النضال الشعبي تختتم أعمال "دورة القدس" بتوصيات هامة

جبهة النضال الشعبي تختتم أعمال "دورة القدس" بتوصيات هامة
جبهة النضال
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أعمال "دورة القدس" بتوصيات هامة، داعيةً إلى تشكيل جبهة دولية لمواجهة الابرتهايد الإسرائيلي واعتبارها دولة فصل عنصري.

وطالبت بضرورة مواجهة سياسية المعايير الدولية المزدوجة والعمل على وقف هرولة التطبيع.

كما ودعت الجبهة لتطوير المقاومة الشعبية لعصيان مدني بقيادة واستراتجية عمل موحدة.

وقالت إن "الإجراءات والتصعيد العدواني اتجاه مدينة القدس، والاعتداء الممنهج على الأماكن المقدسة، من قبل غلاة المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال، والسماح لما تسمى مسيرة الاعلام وعمليات الاعدام الميداني تأتي في سياق المحاولات لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى".




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