عكرمة صبري يحث على شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى



وحث صبري على استمرار شد الرحال إلى الأقصى، مؤكداً على حق كل مسلم بالرباط والتواجد في المسجد دون شروط.



وأكد أن الاحتلال لا يحق له التدخل بشؤون المسجد الأقصى، وعليه أن يرفع يده عن المسجد وألا يحتك بالمصلين.



وسبق أن ذكر خطيب الأقصى بأن مسيرة الأعلام التي ينوي مستوطنون تنفيذها في محيط البلدة القديمة بالقدس يوم الأحد القادم، محاولة لترميم حالة الفشل التي مني بها الاحتلال في الآونة الأخيرة.



وأوضح صبري أن الاحتلال يحاول تمرير مسيرة الأعلام لرد اعتباره، بعد أن فشل عدة مرات خلال الفترة الماضية.



وحذر من وصول مسيرة المستوطنين للمسجد الأقصى، لإظهار سيادتهم عليه.



ويحشد كبار حاخامات الاحتلال لاقتحام المسجد الأقصى في "يوم القدس" العبري، الذي يوافق الأحد المقبل 29 أيار/ مايو الجاري.



رام الله - دنيا الوطنحذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري الاحتلال من أي مساس بالأقصى في الأيام المقبلة.