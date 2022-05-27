غزة: الدعليس يتوجه للقاهرة لبحث عدة ملفات هامة مع الجانب المصري

رام الله - دنيا الوطنغادر رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس أمس الخميس، قطاع غزة متوجها إلى القاهرة، في زيارة تم الترتيب لها مسبقا، لبحث عدد من الملفات الهامة مع الجانب المصري.وبدوره قال المكتب الإعلامي الحكومي: "تعد هذه الزيارة استكمالا للزيارة الأولى التي تمت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على رأس وفد حكومي واقتصادي وجرى خلالها الاتفاق على العديد من التفاهمات، التي سيتم متابعة تنفيذها والسعي لإزالة أية عقبات تعترض طريقها".وأضاف: "تأتي قضايا التبادل التجاري وقضايا الاعمار وآليات وعمل معبر رفح البري في طليعة الملفات المنوي بحثها مع جهات الاختصاص بالجانب المصري، إضافة لعدد من الملفات الأخرى".وأكمل: "نؤكد على عمق العلاقة المشتركة مع الأشقاء المصريين، وتقديرنا وشكرنا البالغ لدورهم في التخفيف عن أهلنا في قطاع غزة، ونأمل أن تسفر الزيارة عن تعزيز الجهود المشتركة وتسريع إنجاز الملفات التي جرى التفاهم حولها سابقا، ودعم رؤيتنا الخاصة بعملية إعادة إعمار قطاع غزة".