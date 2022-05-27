"حزب الله" يصف قرار البرلمان العراقي تجريم التطبيع بالتاريخي





وقال حزب الله، إنّ "قرار البرلمان العراقي تجريم التطبيع هو "قرار تاريخي بمواجهة مسيرة التطبيع المذلة التي قامت بها بعض الدول العربية، وموقف صلب داعم للشعب الفلسطيني".



ووفق قناة (الميادين)، اعتبر حزب الله، في بيان، أنّ "هذا الموقف الشريف والشجاع يعبّر بشكل واضح عن حقيقة انتماء الشعب العراقي العزيز ‏ومرجعيته الدينية وقواه السياسية".





وأضاف أنه "يؤكّد موقع العراق الثابت والدائم إلى جانب القضية ‏الفلسطينية، والذي لم يؤثر فيه لا الاحتلال الأميركي ولا الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي عاشها ‏العراق في السنوات الأخيرة".



ودعا حزب الله "الأحزاب السياسية وجماهير أمتنا العربية إلى الاستفادة القصوى من المثال العراقي في مضمونه وتوقيته".



وصوّت مجلس النواب العراقي بالإجماع، أمس الخميس، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.



يأتي ذلك بعد أن أقرّ مجلس النواب العراقي بالقراءة الأولى، في 12 أيار/ مايو الجاري، مشروع قانون لحظر التطبيع مع "إسرائيل".



ويهدف القانون إلى "الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظراً إلى خطورة التطبيع مع الاحتلال أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه"، بحسب البرلمان العراقي.



رام الله - دنيا الوطنعلق حزب الله، اليوم الجمعة، على قرار البرلمان العراقي تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.