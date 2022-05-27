"المطران حنا": هنالك عداء إسرائيلي للعلم الفلسطيني وهذه علامة ضعف وليست قوة



وأضاف المطران حنا: "قد لاحظنا مؤخرا بأن العلم الفلسطيني رفع في بعض الجامعات الإسرائيلية من قبل الشباب الفلسطينيين الذين يدرسون فيها وذلك في مناسبات وطنية، فكان هنالك تحريض على الطلاب وعلى من سمح لهم برفع العلم الفلسطيني".



وتابع: "نرفض جملة وتفصيلا تجريم رفع العلم الفلسطيني فلا يحق للاحتلال أن يمنع الفلسطيني من رفع علمه الوطني وخاصة في مدينة القدس وليس من العدل أن يلاحق الفلسطينيين ويعاقبوا لانهم رفعوا العلم الوطني الذي يمثلهم ويعبر عن انتماءهم".



وتساءل المطران حنا: "أين هم دعاة حقوق الانسان في عالمنا؟ وأين هم أولئك الذين يتشدقون بالحفاظ على الحريات وكرامة الإنسان؟ إننا نطالبهم بأن يعلنوا موقفا واضحا وصريحا رافضا لهذه التصرفات العنصرية والتي أن دلت فهي تدل على ضعف الاحتلال".



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم الجمعة، إن "هنالك من يتسائلون: ما هو سبب العداء الإسرائيلي للعلم الفلسطيني ؟ وقد باتت مسألة رفع العلم وخاصة في مدينة القدس مسألة جنائية يلاحق بسببها شبابنا وأبناءنا".