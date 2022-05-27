مسؤول إسرائيلي سابق: لا خوف من التصعيد أو إطلاق الصواريخ من قطاع غزة





وأضاف يادلين في تصريح مقتضب له اليوم الجمعة، أن "هذا ليس مثل ما حدث العام الماضي عندما اجتمعت أحداث رمضان والشيخ جراح وإلغاء الانتخابات عند أبو مازن ومسيرة الأعلام الذي أدى في النهاية إلى عملية حارس الأسوار".





هذا وينوي عشرات المستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال تنظيم مسيرة الأعلام وتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك بعد غد الأحد، وسط تحذيرات من فصائل المقاومة الفلسطينية بأن ذلك قد يدفع نحو تصعيد للوضع.

رام الله - دنيا الوطنقال اللواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأسبق عاموس يادلين: "نطمئن قبل مسيرة الأعلام بأن لا خوف من التصعيد أو إطلاق الصواريخ من قطاع غزة".