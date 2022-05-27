شؤون فلسطينية

كاليفورنيا تحتج عقب زيارة رئيس بلدية لدولة الاحتلال

كاليفورنيا تحتج عقب زيارة رئيس بلدية لدولة الاحتلال
احتجاجات
رام الله - دنيا الوطن
تتواصل الاحتجاجات في مدينة بيركيلي بولاية كاليفورنيا الأميركية، من قبل أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية ونشطاء السلام في الولاية، على زيارة رئيس البلدية "جيسي اريغوين" التي قام بها إلى دولة الاحتلال بدعوة من إحدى المنظمات اليهودية.

وجاءت الاحتجاجات أيضا، عقب أيام من استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما اعتبره النشطاء دعماً لها (إسرائيل) في ظل ما تمارسه من جرائم بحق شعبنا.

وانطلقت الحملة الكترونياً لجمع التواقيع لدعوة اريغوين للتنديد بجريمة اغتيال أبو عاقلة والاعتذار للفلسطينيين لتجاهل حقوقهم وكرامتهم، وتصاعدت بـتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر البلدية بمشاركة أساتذة في الجامعات المحلية وأعضاء من جمعيات ومنظمات حقوقية أميركية.

وطالب المشاركون رئيس البلدية بضرورة انضمامه لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها المعروفة بـ (BDS) والتواصل مع الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري في فلسطين.

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